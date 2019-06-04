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Мужчина с ножами напал на полицию в Париже 

Lenta.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Claude Paris / AP
Мужчина с ножами напал на полицейских в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.
Инцидент произошел в районе рынка на улице Конвенсьон в 15-м округе французской столицы. Как сообщается, злоумышленник набросился на полицейский велосипедный патруль. По свидетельству очевидца, мужчина кинул в одного из стражей порядка его велосипед, а затем начал угрожать ножом.
В ответ второй сотрудник правоохранительных органов выстрелил нападавшему в руку. Тот попытался убежать, однако упал, и его смогли схватить. Отмечается, что никто из полицейских не пострадал.
Газета также указывает, что злоумышленник был известен полиции из-за обычных правонарушений. В этой связи терроризм не рассматривается как основная причина произошедшего.
Ранее 4 июня сообщалось, что россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло и серьезно ранил его, после чего был задержан полицейскими.
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Криминал , В мире , Европа , Происшествия , МВД
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