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Заключенные в Кузбассе подрались и убили друг друга 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Двое заключенных поругались и погибли во время драки в кузбасской колонии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Кемеровской области.
Конфликт между 28-и 32-летними заключенными произошел на бытовой почве. 30 мая они повздорили и начали драться. Во время схватки они нанесли друг другу множественные телесные повреждения, от которых в течение часа скончались.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевших». Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц колонии, которые обязаны следить за порядком на территории учреждения, сообщила «Газета.ru».
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