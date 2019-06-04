Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лег рядом с трупом: россиянин убил возлюбленную, заподозрив в неверности 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
25-летний житель Ессентуков задержан за убийство своей 29-летней возлюбленной.
Как сообщает «Комсомольская правда», убийство произошло на почве ревности. Подозреваемый и его сожительница находились в кафе.
После нескольких порций алкоголя мужчина стал высказывать возлюбленной подозрения в неверности. Девушка тщетно пыталась его переубедить, после чего решила побыть в одиночестве и вышла из заведения.
Молодой человек побежал за ней, а догнав, начал бить руками, ногами и камнями. После того как девушка перестала подавать признаки жизни, подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, лег рядом с трупом и заснул, пока не был обнаружен случайными прохожими.
После пробуждения мужчина попытался отрицать свою причастность к преступлению.
Убийство попало на камеры расположенного рядом санатория. Возбуждено уголовное дело.
Криминал , Происшествия , Ессентуки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия ответила на военные планы США47
На встрече Трампа и Елизаветы II случился казус5
ЧП в Солнечногорске: киллер застрелил директора ТЦ62
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины14
Рада отвергла еще один законопроект Зеленского11
Видео
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
01:28
«Попросил выстрелить ему в голову»: кто убил помощника депутата
Происшествия
01:09
Россию обвинили в создании видео об аннексии Украины
Украина В мире
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Команда Зеленского готовит план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:03
Белоруссия ответила на военные планы США
Армия
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение