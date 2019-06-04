Лег рядом с трупом: россиянин убил возлюбленную, заподозрив в неверности

25-летний житель Ессентуков задержан за убийство своей 29-летней возлюбленной.

Как сообщает «Комсомольская правда», убийство произошло на почве ревности. Подозреваемый и его сожительница находились в кафе.

После нескольких порций алкоголя мужчина стал высказывать возлюбленной подозрения в неверности. Девушка тщетно пыталась его переубедить, после чего решила побыть в одиночестве и вышла из заведения.

Молодой человек побежал за ней, а догнав, начал бить руками, ногами и камнями. После того как девушка перестала подавать признаки жизни, подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, лег рядом с трупом и заснул, пока не был обнаружен случайными прохожими.

После пробуждения мужчина попытался отрицать свою причастность к преступлению.

Убийство попало на камеры расположенного рядом санатория. Возбуждено уголовное дело.