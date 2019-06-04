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В Новой Москве неизвестные похитили у безработного 1 млн рублей 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленники ограбили безработного мужчину в Новой Москве, их добычей стали деньги в сумме более 1 млн руб. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
"В полицию обратился безработный 1969 года рождения. По его словам, в поселении Сосенское, поселка Коммунарка, на ул. Александры Монаховой, около дома 23, четверо неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитили: 700 тыс. рублей, $7 тыс., скрылись. Общий материальный ущерб составил около 1 млн 158 тыс. рублей", — сказали в полиции.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
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Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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