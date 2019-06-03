«Один задержан»: отец убитого спецназовца ГРУ рассказал о ходе расследования

Один из подозреваемых в убийстве ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина задержан.

Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие», — рассказал Алексей Белянкин.

По его словам, большинство подозреваемых скрылись в Армении, однако следствие считает, что по обвинению в убийстве Ереван выдаст подозреваемых.

Телеграм-канал Mash также сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Никиты Белянкина и опубликовал видео, на котором задержанного ведут в здание Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что 1 июня в поселке Путилково 24-летний ветеран боевых действий в Сирии, бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин стал свидетелем драки около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого Белянкина повалила на землю и стали избивать.

Бойцу удалось вырваться и сделать еще несколько выстрелов, после чего один из нападавших ударил его ножом в сердце. В результате ранения Белянкин скончался.