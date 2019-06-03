Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце

«Умер в метрах от дома»: что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье

Бывшего спецназовца Никиту Белянкина убили вечером 1 июня в Подмосковье — ударили ножом под сердце в драке возле пивбара. По словам очевидцев, 24-летний ветеран боевых действий вступился за двоих незнакомцев, которых вдесятером избивали на парковке. Следствие утверждает, что все участники драки установлены, однако о задержаниях пока не сообщалось. Друзья погибшего уверены, что к убийству причастны сотрудники бара. Корреспондент РИА Новости отправился на место происшествия и попытался выяснить подробности.

Драка у бара

Трагедия произошла в поселке Путилково. По версии следствия, около полуночи Никита возвращался со своей девушкой домой и увидел, как двоих молодых людей избивает целая толпа. Одного нападавшие ударили ножом. Силы явно были неравны, поэтому отставной боец спецназа решил вмешаться.

Чтобы утихомирить агрессивную компанию, Никита достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Это не помогло — преступники еще больше разозлились и переключились на новую жертву. Никита начал стрелять по нападавшим, но их было слишком много. Завязалась драка, и спецназовец получил удар ножом в грудь, оказавшийся фатальным.

"Мы сидели на скамейке неподалеку, — рассказывает РИА Новости Светлана Соколова, один из очевидцев. — Услышали крики, потом из-за угла появилась толпа, гнавшая по тротуару молодого человека, — как потом выяснилось, это был Никита. Вскоре он упал, и нападавшие разбежались". Светлана одной из первых кинулась к Никите, но помочь ему уже было нельзя: нож прошел в нескольких миллиметрах от сердца. Молодой человек скончался за считаные секунды на руках у своей девушки. Драку сняли на видео случайные свидетели, запись быстро разошлась по интернету. Следствие возбудило сразу два уголовных дела: по статье "убийство" и "причинение тяжких телесных повреждений".

"Не мог пройти мимо"

На следующее утро на место происшествия приехали друзья Никиты: они решили самостоятельно выяснить обстоятельства драки. Опрашивали очевидцев, искали записи с установленных рядом камер видеонаблюдения, помогали полиции.

"Я общался с одним из пострадавших — Александром, — рассказывает близкий друг Никиты Егор Сергеев. — Они с приятелем выпивали в баре "Бирхаус", никого не трогали. К ним подошли незнакомые молодые люди и вызвали на улицу поговорить. Может, тем показалось, что на них косо посмотрели, или просто хотели самоутвердиться".

Сергеев считает, что преступники знакомы многим в баре: по словам очевидцев, они были тут частыми гостями.

"Они наверняка связаны с владельцем или администратором заведения. Но пока точно не известно, полиция сейчас это проверяет", — уточняет Иван, другой приятель Никиты.

Жители соседних домов отзываются о баре по-разному: кто-то говорит, что это не первая потасовка между посетителями, кто-то характеризует его владельцев как спокойных и порядочных людей.

Поступок самого Никиты у членов его семьи и друзей удивления не вызвал. По их словам, молодой человек был таким всегда и в сложившейся ситуации "просто не смог пройти мимо".

Молодой ветеран

"Он очень любил свою страну, был настоящим патриотом, — вспоминает Сергеев. — Четыре года отслужил в Новосибирске в спецназе, был в командировке в Сирии, получил награды за мужество. Не в первый раз проявил себя".

Квартиру в поселке Путилково приобрел недавно, жил тут вместе с девушкой. Трагедия произошла буквально в нескольких метрах от его дома. После увольнения с военной службы Никита планировал продолжить карьеру в силовых структурах, а пока помогал отцу с бизнесом.

Отец — Алексей Белянкин — в понедельник сообщил РИА Новости, что дает показания следователю. Ранее он сказал телеканалу "Звезда", что другой пострадавший в драке молодой человек остался жив во многом благодаря поступку Никиты.

"Ценой жизни спас того, кого избивали. Пострадавший работает реаниматологом. Он говорил тем, кто пытался помочь, что надо делать. Потом приехали медики", — добавил Белянкин.