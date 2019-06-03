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В деле полковника МВД Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет по материалам Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении Ивана Кожевникова. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, он стал новым фигурантом дела бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.
"По материалам Генеральной прокуратуры РФ возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко", — уточнили в надзорном ведомстве.
Материалы были получены в ходе рассмотрения Гагаринским районным судом Москвы иска об обращении в доход государства имущества сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — соучастника Захарченко, а также подконтрольных лиц. В суде было установлено, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Но он решил ввести суд в заблуждение и приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него крупных денежных средств. "Исследовав собранные материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора", — напомнили в Генпрокуратуре.
Сумма обнаруженных у родственников и доверенных лиц Сенина объектов недвижимости и автомобилей превысила 380 млн рублей. Из иска следовало, что взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Сенин , Иван Кожевников , Дмитрий Захарченко , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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