В деле полковника МВД Захарченко появился эпизод с фальсификацией доказательств

"По материалам Генеральной прокуратуры РФ возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко", — уточнили в надзорном ведомстве.

Материалы были получены в ходе рассмотрения Гагаринским районным судом Москвы иска об обращении в доход государства имущества сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — соучастника Захарченко, а также подконтрольных лиц. В суде было установлено, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Но он решил ввести суд в заблуждение и приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения о наличии у него крупных денежных средств. "Исследовав собранные материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства как недостоверные и полностью удовлетворил исковые требования прокурора", — напомнили в Генпрокуратуре.

Сумма обнаруженных у родственников и доверенных лиц Сенина объектов недвижимости и автомобилей превысила 380 млн рублей. Из иска следовало, что взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.