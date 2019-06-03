Уроженцев Чечни заподозрили в причастности к убийству спецназовца ГРУ

Следствие узнало о причастности уроженцев Чечни к преступлению во время допросов свидетелей инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник.

Также свидетели отметили, что нападавшие использовали малозначительный повод для начала конфликта.

«Конкретных подозреваемых у следствия нет, но уже известно, что сразу после произошедшего несколько человек из числа участников драки выехали за пределы столичного региона. Сейчас оперативники устанавливают их личности и маршрут движения» — уточнил собеседник.

Он добавил, что второе уголовное дело было возбуждено в связи с дракой, в которую вмешался Белянкин.

В подмосковном поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить избиение его ударили ножом. Белянкин скончался, мужчина, которого он попытался защитить, находится в реанимации.