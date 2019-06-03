Один из убийц спецназовца уже установлен

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Полицейские установили личность возможного убийцы бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в микрорайоне Путилково под Красногорском "Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство", — рассказал ТАСС отец погибшего Алексей Белянкин, ссылаясь на информацию, полученную от следователя. Трагические события произошли поздним вечером 1 июня на Новотушинской улице в поселке Путилково. Мужчина увидел, как возле бара толпа жестоко избивает двух мужчин. Белянкин попытался вмешаться, однако получил ножом удар в сердце. Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ. Известно, что Белянкин несколько раз был в Сирии по линии Минобороны РФ , контракт с ведомством у него закончился несколько месяцев назад.