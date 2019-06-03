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Маньяка из 90-х приговорили к пожизненному сроку 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: www.e1.ru
Свердловский областной суд приговорил 48-летнего Дмитрия Баласова к пожизненному сроку, сообщает "Екатеринбург. Онлайн".
Мужчина совершал преступления с 1992 по 2014 год. Отмечается, что задержать его удалось лишь 2018 году, когда он пытался уехать из страны.
Он признан виновным в изнасиловании 12 женщин, одну из которых убил. Также он признан виновным в грабежах и разбойных нападениях. Экспертиза признала его вменяемым.
Отбывать наказание Баласов будет в колонии особого режима.
Приговор вступит в законную силу через десять дней, если не будет обжалован.
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