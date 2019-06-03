Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье . По данным СМИ, молодой человек решил заступиться за прохожих, которых избивала толпа неизвестных. В итоге злоумышленники нанесли военнослужащему ножевое ранение в область средца. Белянкин скончался на месте. Известно, что он участвовал в операциях в Сирии в 2016-2017 годах.

В результате драки в подмосковной деревне Путилково погиб 24-летний боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин. По данным РЕН ТВ, трагический инцидент произошел вечером 1 июня в Красногорском районе Московской области. Белянкин вместе со своей девушкой возвращался домой и заметил, как у местного бара компания неизвестных мужчин избивает двух прохожих. Военнослужащий попытался предотвратить драку и сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета.

«Он увидел, как толпа выходцев из южных регионов избивает двоих парней. Это было недалеко от подъезда Никиты. Он решил заступиться, но был убит. Один из тех, кому он пытался помочь, также был ранен ножом. Пострадавший в больнице», — рассказал ТАСС рассказал друг погибшего Иван Суханов.

Уточняется, что ножевое ранение Белянкину было нанесено в область сердца.

«Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки», — отметил еще один приятель покойного Сергей Иванов, передает РБК.

По его словам, карета скорой помощи приехала на место ЧП спустя 10-15 минут после того, как скончался Белянкин.

«Никита умер у нее на руках. У них были отношения. Она пыталась ему реанимировать сердце, прямой массаж делала ему. Я представляю, как ей тяжело. Мне тяжело со всей этой ситуацией, а ей в 10 раз тяжелее. Но она не участвовала непосредственно в драке, она стояла и смотрела на происходящее», — поделился Суханов в разговоре с РЕН ТВ.

По словам Иванова, силовики установили личность одного из подозреваемых — предположительно, он является сотрудником бара, у которого завязалась потасовка.

В управлении Следственного комитета по Московской области в свою очередь заявили, что в ходе драки в Путилково был зарезан 35-летний мужчина. О гибели 24-летнего спецназовца не сообщалось. В ведомстве отметили, что подозреваемый в преступлении скрылся с места происшествия. Силовики опрашивают свидетелей и разыскивают злоумышленников. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

СМИ сообщают, что Никита Белянкин родился в Новосибирске. Молодой человек несколько раз был в боевых командировках в Сирии в 2016-2017 годах. За это он представлен к правительственным наградам. В течение четырех лет он прослужил в спецназе ГРУ.

«Но 10 месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он думал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН. Окончательного решения не принял, помогал отцу с бизнесом», — отметил друг погибшего Иван Суханов.

По словам Ивана Богданова, 24-летний Белянкин был настоящим воином. «Участник войны в Сирии, участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России)! Имеет награды! Пройти две войны, выжить и принять свой последний смертный бой в неспокойной Москве. Он никогда не мог пройти мимо несправедливости и когда обижают слабого, был уверенным и ответственным юношей! Помяните его в своих сердцах. Пока мы помним, для нас ты жив», — написал приятель спецназовца на своей странице в «Вконтакте».

17 февраля 2019 еще одна трагедия произошла в центре Москвы. Там в ходе драки у здания Минкомсвязи погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов

«Утром 17 февраля 2019 года на охраняемой территории по улице Тверской в Москве между 51-летним охранником и прохожим произошел словесный конфликт и завязалась драка, в ходе которой они оба упали на землю. Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни», — отмечали в СК.

Как уточняла газета «Московский комсомолец», утром спортсмен возвращался из клуба и заблудился у министерского здания. Охранник заметил Павлова, пытающегося перелезть через шлагбаум, и якобы попросил его предъявить документы и объяснить цель своего визита на охраняемую территорию. После между мужчинами завязался спор, который перерос в драку.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть спортсмена. Выяснилось, что им оказался Геннадий Павлов, спортсмен из Орловской области, неоднократно занимавший призовые места на различных соревнованиях.

По данным СМИ, в 2016 году он выиграл первенство России по универсальному бою. Также сообщалось, что Павлов служил в ВДВ. Врачи не исключают, что Павлов мог скончаться вследствие сердечной недостаточности, передавала «МК».

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгения Новикова, в свою очередь, отмечала, что в ведомстве крайне обеспокоены данной трагедией.