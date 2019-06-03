Экс-министр Улюкаев остался должен государству

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев , осуждённый по обвинению в получении взятки, задолжал государству деньги из-за неуплаты транспортного налога. Так утверждают в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Сумма долга бывшего главы Минэкономразвития составляет 115 824 рубля.

В отношении него 22 мая возбуждено исполнительное производство, — цитирует АГН «Москва» представителя ФССП.

С исковыми заявлениями о взыскании налогов и сборов с экс-политика ведомство обратилось в столичный суд в феврале. Однако его адвокат Лариса Каштанова заявила, что «не в курсе» ситуации и ничего не знает о налоговых долгах своего подзащитного.

В 2017 году Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима и 130 млн рублей штрафа за взятку в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина . Экс-министр отбывает срок в колонии в Тверской области. Он работает в библиотеке и читает лекции по экономике заключённым.

Ранее, как писал News.ru, информагентства сообщили о разводе Улюкаева с супругой. Защита бывшего чиновника эту информацию подтверждать не стала, но вместе с тем и не опровергла.