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Экс-министр Улюкаев остался должен государству 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Ведяшкин Сергей/АГН"Москва"
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осуждённый по обвинению в получении взятки, задолжал государству деньги из-за неуплаты транспортного налога. Так утверждают в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Сумма долга бывшего главы Минэкономразвития составляет 115 824 рубля.
В отношении него 22 мая возбуждено исполнительное производство, — цитирует АГН «Москва» представителя ФССП.
С исковыми заявлениями о взыскании налогов и сборов с экс-политика ведомство обратилось в столичный суд в феврале. Однако его адвокат Лариса Каштанова заявила, что «не в курсе» ситуации и ничего не знает о налоговых долгах своего подзащитного.
В 2017 году Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима и 130 млн рублей штрафа за взятку в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр отбывает срок в колонии в Тверской области. Он работает в библиотеке и читает лекции по экономике заключённым.
Ранее, как писал News.ru, информагентства сообщили о разводе Улюкаева с супругой. Защита бывшего чиновника эту информацию подтверждать не стала, но вместе с тем и не опровергла.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Алексей Улюкаев , Игорь Сечин , Минэкономразвития , Роснефть , ФСИН , АГН "Москва"
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