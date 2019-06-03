В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Неизвестный напал на человека в здании администрации Южно-Сахалинска , сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в понедельник. Пострадавший жив, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.