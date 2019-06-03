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В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека 

ТАСС + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный напал на человека в здании администрации Южно-Сахалинска, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в понедельник. Пострадавший жив, ему оказывается медицинская помощь.
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
"Сотрудники административного здания мэрии Южно-Сахалинска, расположенного по адресу ул. Ленина, 173, работают в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. Пострадавший госпитализирован", — сообщили в пресс-службе.
В Управлении МВД региона от комментировать происшествие отказались. Комментарием Следственного управления Следственного комитета по Сахалинской области ТАСС не располагает.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Южно-Сахалинск
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