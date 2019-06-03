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Сосед убитого в драке спецназовца рассказал подробности трагедии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Сосед погибшего в драке в Красногорском районе Подмосковья 24-летнего бойца ГРУ Никиты Белянкина Антон Зубов рассказал подробности трагедии.
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«Я услышал два хлопка, подумал, что это салют. Потом раздался еще один — но неестественный салют. Потом послышались крики, женские визги. Я выглянул в окно и увидел, как толпа людей избивает одного или двух человек. Я сразу стал звонить в «112», смотрю, там уже один человек лежит и не двигается, а его пинают. Как потом выяснилось, его пинали со вспоротыми кишками», — рассказал РЕН ТВ сосед погибшего.
По словам Зубова, он выбежал на улицу. «Увидел Никиту. Он еще был жив. Он лежал на руках у соседей снизу, и они его пытались как-то реанимировать, говорят: „Давай, браток, держись“. Но по нему видно, что ему плохо, глаза закатываются, голова заваливается. И я стал бегать звонить, вызывать неотложку. Потом подошел к другому пострадавшему, он был в сознании, пытался отшучиваться», — добавил мужчина.
При этом Зубов сообщил, что нападавшие с места происшествия «даже не убежали, а вальяжно пошли».
«Очень нерасторопно у нас сработали службы. Скорая минут через 20 приехала, другая машина приехала чуть ли не через час, полиция — через 40 минут. После такого жить тут всем, конечно, стало очень страшно», — добавил Зубов.
Тем временем автор телеграм-канала Readovka сообщил, что сотрудники бара, рядом с которым погиб боец ГРУ, знали нападавших. «Пострадавший в той драке Александр Орлов рассказал нам, что персонал заведения, рядом с которым и произошла драка, знает нападавших, по крайней мере, часть из них», — написал он.
Вечером в воскресенье в поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии заступился за мужчину, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить нападение Белянкина ударили ножом в сердце, он скончался. Мужчина, которого попытался защитить боец, находится в реанимации.
Друг погибшего Иван Богданов сообщил, что Белянкин «служил в спецназе ГРУ разведчиком», участник российской операции в Сирии, «участвовал в боях под Алеппо против боевиков ИГИЛ» «имеет награды».
По некоторым данным, к убийству Белянкина может быть причастен владелец или сотрудник бара, рядом с которым произошло преступление.
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Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Иван Богданов , Александр Орлов , ГРУ , Исламское государство , РЕН ТВ , Московская область
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