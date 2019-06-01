Экс-главе Раменского района Подмосковья предъявлено обвинение в убийстве

Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве его знакомой. Об этом сообщил ТАСС адвокат фигуранта Артем Сарбашев.

"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — сказал адвокат. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. По словам Сарбашева, Кулакова, предварительно, допрашивали как свидетеля, после чего задержали. "Свою вину он не признает", — отметил защитник. Он также добавил, что, по словам чиновника, тот не виделся с жертвой 1 и 2 мая.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком. Однако точное орудие убийство пока установить не удалось.

Ранее представитель ГСУ СК сообщила ТАСС, что чиновник заявил на допросе, что видел жертву последний раз 29 апреля. По ее словам, виновность Кулакова подтверждается в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова. В субботу следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

Источник в правоохранительных органах ранее рассказал ТАСС, что тело женщины нашли 4 мая. По его словам, речь идет о заместителе главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Собеседник агентства отметил, что причиной убийства мог стать личный конфликт — Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. В пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.