Мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале

Полиция задержала мужчину, оставившего муляж гранаты на Курском вокзале в столице, передает РИА Новости.

Подозрительный предмет обнаружили в субботу днем. На место вызвали кинологов. Находка оказалась муляжом, при помощи камер видеонаблюдения удалось установить и задержать мужчину.

Обстоятельства инцидента выясняются. Эвакуация вокзала не проводилась.

29 мая в Москве задержали 61-летнего пенсионера, который сообщил по телефону о бомбе в торговом центре и наблюдал за эвакуацией и работой полицейских. Злоумышленник говорил, что не хочет жить и готовится совершить теракт в ТЦ "Щука".

Из здания эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек. Кинологи осмотрели помещения и не нашли взрывчатки.

Мобильный телефон у него изъяли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, фигурант находится под подпиской о невыезде.