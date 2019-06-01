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Мужчина оставил муляж гранаты на Курском вокзале 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полиция задержала мужчину, оставившего муляж гранаты на Курском вокзале в столице, передает РИА Новости.
Подозрительный предмет обнаружили в субботу днем. На место вызвали кинологов. Находка оказалась муляжом, при помощи камер видеонаблюдения удалось установить и задержать мужчину.
Обстоятельства инцидента выясняются. Эвакуация вокзала не проводилась.
29 мая в Москве задержали 61-летнего пенсионера, который сообщил по телефону о бомбе в торговом центре и наблюдал за эвакуацией и работой полицейских. Злоумышленник говорил, что не хочет жить и готовится совершить теракт в ТЦ "Щука".
Из здания эвакуировали порядка 1,5 тысячи человек. Кинологи осмотрели помещения и не нашли взрывчатки.
Мобильный телефон у него изъяли. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости
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