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Стали известны подробности перестрелки на курорте в США 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Жертвами стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США стали 12 человек, сообщил глава местной полиции Джим Сервера.
Ранения получили 10 человек. Правоохранители сообщают, что количество раненых будет расти, их продолжают доставлять в больницы, передает РИА «Новости».
Сервера сообщил, что жертв было бы больше, если бы на место быстро не прибыла полиция. При этом после появления правоохранителей началась «долгая перестрелка между этими четырьмя полицейскими и подозреваемым».
«Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты», — сообщил Сервера.
В ходе перестрелки подозреваемый был ранен и не смог оказать дальнейшего сопротивления. Полиция оказала ему первую помощь, но стрелок умер.
Сервера уточнил, что погибшие и пострадавшие были на всех трех этажах здания, один человек — в машине на улице.
Wall Street Journal пишет, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. За последние несколько недель он приобрел много стрелкового оружия. В качестве причины стрельбы называется месть, но подробности не сообщаются.
Напомним, стрельбу устроил муниципальный служащий.
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Комментарии
Криминал , Видео , РИА Новости , Wall Street Journal , США
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