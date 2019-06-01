Стали известны подробности перестрелки на курорте в США

Жертвами стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США стали 12 человек, сообщил глава местной полиции Джим Сервера.

Ранения получили 10 человек. Правоохранители сообщают, что количество раненых будет расти, их продолжают доставлять в больницы, передает РИА «Новости».

Сервера сообщил, что жертв было бы больше, если бы на место быстро не прибыла полиция. При этом после появления правоохранителей началась «долгая перестрелка между этими четырьмя полицейскими и подозреваемым».

«Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты», — сообщил Сервера.

В ходе перестрелки подозреваемый был ранен и не смог оказать дальнейшего сопротивления. Полиция оказала ему первую помощь, но стрелок умер.

Сервера уточнил, что погибшие и пострадавшие были на всех трех этажах здания, один человек — в машине на улице.

Wall Street Journal пишет, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. За последние несколько недель он приобрел много стрелкового оружия. В качестве причины стрельбы называется месть, но подробности не сообщаются.

Напомним, стрельбу устроил муниципальный служащий.