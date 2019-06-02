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Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии 

Газета.Ru + ещё 67 24 минуты назад
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Диппредставительство заявило, что сотрудники молятся за здоровье получивших ранения.
Посольство также выразило соболезнования "семье погибшего выходца из Белоруссии Алексея Гусева".
Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.
Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек.
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Криминал , Видео , Другое , Происшествия , Алексей Гусев , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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