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СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля 

RT на русском 1 час назад
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в следственном изоляторе-1 в Ярославле.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону Кристину Гузовскую.
«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 110 часть 1 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сообщила она.
СК организовал проверку по факту смерти осуждённого после получения травм в СИЗО в Ярославской области.
УФСИН по Ярославской области сообщило, что осуждённого, скончавшегося в больнице Ярославля, не избивали в СИЗО-1. По данным службы, осуждённый был госпитализирован после попытки суицида.
RT на русском: последние новости
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , РИА Новости , Ярославль
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