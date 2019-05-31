СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в следственном изоляторе-1 в Ярославле

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по региону Кристину Гузовскую.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 110 часть 1 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сообщила она.

СК организовал проверку по факту смерти осуждённого после получения травм в СИЗО в Ярославской области.

УФСИН по Ярославской области сообщило, что осуждённого, скончавшегося в больнице Ярославля, не избивали в СИЗО-1. По данным службы, осуждённый был госпитализирован после попытки суицида.