Дело о покушении на Киркорова вернули прокурору

Судья считает, что в обвинительном заключении были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса РФ

Дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова Махачкале в 2017 году вернули в прокуратуру для устранения допущенных им нарушений, сообщает «Коммерсант». По уголовному делу проходят четверо жителей Дагестана : Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов.

Казуев ранее заявлял, что на самом деле планировался не теракт, а убийство Киркорова, а заказчиком он назвал шоумена Максима Галкина , который якобы за два миллиона рублей хотел устранить конкурента. Следователи не исключают, что таким образом задержанный пытается затянуть расследование уголовного дела, фигурантом которого он является.

По версии следствия, Казуев в 2016 году создал террористическую ячейку и вовлек в банду еще троих человек.

Взрыв хотели устроить в ресторане «Хазар» во время выступления Киркорова летом 2017 года, однако у заведения боевики поняли, что полиции вокруг слишком много и прорваться внутрь, чтобы заложить взрывчатку, не получится. В октябре того же года всех четверых преступников задержали.

Судья Алексей Магомадов решил вернуть дело прокурору, поскольку в обвинительном заключении были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, прочитав его, судья не смог определить, по каким именно признакам состава преступления обвиняются фигуранты дела.