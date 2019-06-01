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Дело о покушении на Киркорова вернули прокурору 

ТК «Звезда» + ещё 4 54 минуты назад
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Судья считает, что в обвинительном заключении были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса РФ.
Дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году вернули в прокуратуру для устранения допущенных им нарушений, сообщает «Коммерсант». По уголовному делу проходят четверо жителей Дагестана: Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов.
Казуев ранее заявлял, что на самом деле планировался не теракт, а убийство Киркорова, а заказчиком он назвал шоумена Максима Галкина, который якобы за два миллиона рублей хотел устранить конкурента. Следователи не исключают, что таким образом задержанный пытается затянуть расследование уголовного дела, фигурантом которого он является.
По версии следствия, Казуев в 2016 году создал террористическую ячейку и вовлек в банду еще троих человек.
Взрыв хотели устроить в ресторане «Хазар» во время выступления Киркорова летом 2017 года, однако у заведения боевики поняли, что полиции вокруг слишком много и прорваться внутрь, чтобы заложить взрывчатку, не получится. В октябре того же года всех четверых преступников задержали.
Судья Алексей Магомадов решил вернуть дело прокурору, поскольку в обвинительном заключении были нарушены нормы уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, прочитав его, судья не смог определить, по каким именно признакам состава преступления обвиняются фигуранты дела.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Генпрокуратура РФ , Махачкала , Республика Дагестан
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