Житель ХМАО застрелил бывшую жену вместе с ее отчимом и украл детей

Житель Ханты-Мансийска застрелил бывшую жену и ее отчима из охотничьего ружья, после чего забрал из дома своих детей и скрылся. По данным следователей, после инцидента он отвез малолетних к родственнику, а сам попытался покончить с собой. В настоящее время мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С похищенными детьми работают сотрудники соцслужб.

Следственные органы Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего двойное убийство и похитившего детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по ХМАО.

По данным следствия, трагедия произошла накануне, 30 мая. Вечером соседи услышали выстрелы в одном из домов на территории садово-огороднического кооператива и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме тела 58-летнего мужчины и 33-летней женщины. У обоих были зафиксированы огнестрельные ранения.

Как предполагают силовики, подозреваемый приехал с охотничьим ружьем в дом к отчиму бывшей жены. В тот момент там находилась сама экс-супруга и их общие малолетние дети.

«Мужчина выстрелил в потерпевших, после чего забрал детей и увез их к своему родственнику», — сообщили в СК.

Как удалось установить силовикам, совершив убийство и пристроив детей в надежное место, мужчина попытался совершить самоубийство. В результате его госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

На сайте СК также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство двух лиц», сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. С похищенными детьми работают сотрудники правоохранительных органов и соцслужб. Они не пострадали.

В начале января 2019 года житель города Учалы в Башкирии Артур Ибрагимов также расстрелял из охотничьего ружья свою жену и еще двоих соседей. Трагедия произошла рано утром 13 января.

По данным портала Proufu.ru, ночь Ибрагимов провел в кафе за выпивкой, после чего поехал домой на такси. Мужчина не заплатил за поездку, поэтому водитель некоторое время ждал его около выхода. Однако уже через несколько минут Ибрагимов появился на пороге с охотничьим ружьем и начал стрелять в таксиста. Тот сразу же уехал, по счастливой случайности не получив ранений.

Как уточняет Bash.News, причиной агрессии мужчины могла стать ссора с супругой на почве ревности. Услышав выстрелы, женщина попыталась скрыться у соседей. Однако Ибрагимов добрался и туда, попутно ранив соседа и застрелив его супругу.

Осознав, что муж не приходит в себя, жена Ибрагимова убежала к еще одному соседу, сотруднику экспертного подразделения учалинской полиции. Ворвавшись и в этот дом, мужчина ранил полицейского в бедро — позже правоохранитель скончался в больнице от кровопотери.

Добравшись наконец до жены, Ибрагимов отвел ее на улицу, расстрелял, а затем покончил жизнь самоубийством.

Ранее, 24 мая 2018 года, в селе Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии местный житель также убил пятерых односельчан из гладкоствольного ружья. Сначала он пришел в дом к одним соседям и застрелил там отца и сына, а после этого направился в другой дом, где убил женщину и ребенка. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, который также был застрелен. После массового убийства злоумышленник свел счеты с жизнью.

Во втором доме спастись удалось лишь маленькой девочке, которая вовремя спряталась и не пострадала. Повезло в этот день и ее бабушке с дедушкой, которые в момент расправы находились на огороде на другом участке.

Еще один владелец гладкоствольного ружья решил расправиться с соседями 29 апреля 2017 года под Новосибирском. В тот день компания в составе семерых молодых людей жарила шашлык во дворе одного из домов в поселке Озерный Новосибирского района. Около 23.00 к отдыхающим пришел нетрезвый 32-летний местный житель, который попросил принять его в компанию. В новом составе мужчины просидели около часа, после чего решили разойтись и попросили гостя уйти. Однако тот расценил жест соседей как неуважение и решил отомстить.

Согласно сообщению регионального СК, мужчина вернулся к себе в дом, где взял ружье и зарядил его четырьмя патронами. После этого он возвратился на соседний участок.

«В это время компания отдыхавших мужчин в полном составе находилась на автодороге у дома, поскольку двое из них намеревались уехать на прибывшем автомобиле такси к месту жительства. Подойдя к молодым людям на расстояние не более 10 метров, злоумышленник стал производить в них из ружья прицельные выстрелы», — рассказали представители ведомства.

В результате стрельбы ранения получили трое мужчин — все они были госпитализированы. Как удалось установить следователям, сам стрелок ранее был судим за вымогательство. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство трех лиц».