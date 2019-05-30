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Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд РФ отклонил жалобы осужденного за убийство 19 женщин в Новосибирске бывшего милиционера Евгения Чуплинского, приговор о пожизненном заключении вступил в силу, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
"Вступил в законную силу приговор Новосибирского областного суда от 22 ноября 2018 в отношении Евгения Чуплинского… Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала неубедительными доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что вердиктом присяжных заседателей от 28 февраля 2018 Чуплинский был признан виновным в совершении убийств 19 женщин с осени 1998 года по июнь 2005 года на территории Новосибирска и его окрестностей и краже телефона одной из потерпевших.
Отбывать наказание Чуплинскому было определено в исправительной колонии особого режима. Также ему предстоит выплатить родственникам погибших 5 миллионов рублей в счет возмещения морального вреда.
Ранее судья Новосибирского областного суда, оглашая приговор Чуплинскому сообщила, что судмедэкспертиза в целом признала подсудимого вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты признали его склонным к гомицидомании и некросадизму.
По данным СК, с осени 1998 по июль 2005 года он на улицах Новосибирска мужчина знакомился с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и при получении согласия на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого он для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. На раскрытие преступлений потребовалось более десяти лет.
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Криминал , ФСИН , Новосибирск , Новосибирская Область
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