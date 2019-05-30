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Россиянин попытался заработать на аренде и лишился миллиона рублей 

Lenta.ru 36 минут назад
Житель Иркутской области лишился крупной суммы денег, которую хранил на банковском счете, при попытке найти квартиросъемщика через сайт бесплатных объявлений. Об этом сообщается на сайте главного управления (ГУ) МВД России по Иркутской области.
Владелец квартиры в городе Усолье Иркутской области разместил объявление об аренде на сайте «Авито». После этого ему позвонил неизвестный и заявил, что готов снять жилье. Он предложил сразу перечислить предоплату на банковскую карту.
Согласившись на это, хозяин квартиры продиктовал звонившему номер своей карты.
«Вместо денег [потерпевшему] пришло смс-уведомление с кодом для регистрации в онлайн-банке. Это не вызвало у него подозрений, поэтому усольчанин передал пароль собеседнику», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
В результате неизвестный получил доступ к банковскому счету арендодателя и с помощью 12 переводов вывел оттуда 999 тысяч рублей.
Пострадавший обратился в полицию, по его заявлению ведется проверка.
Подобная схема мошенничества довольно распространена в России, ей активно пользуются злоумышленники, получая доступ к счетам россиян под видом интереса к предлагаемым товарам и услугам. Такие случаи, в частности, были зафиксированы в Мурманске и Чебоксарах.
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Комментарии3
Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Иркутская Область , Усолье
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