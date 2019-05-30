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Сиделка призналась в побоях престарелой пациентки из-за усталости 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: кадр youtube
Запечатленная на резонансном видео из Липецкой области сиделка, бившая престарелую подопечную, заявила, что проявила жестокость впервые и от усталости, сообщила РИА Новости представитель СУ СКР по региону Юлия Кузнецова.
На прошлой неделе в СМИ и на федеральных телеканалах появился ролик о жестоком обращении сиделки с пенсионеркой в Ельце. На кадрах видно, как она насильно кормит пожилую женщину, при этом избивает её руками и ложкой по лицу, оскорбляет, кричит на нее, та в ответ плачет. Разместивший видео на YouTube пользователь пояснил, что больная женщина на видео — его бабушка, а нанятая для нее сиделка была предупреждена, что в квартире установлены видеокамеры. Следственные органы начали проверку по факту публикации видео.
"Мы опросили сиделку… Она не стала отрицать факт причинения побоев престарелой женщине, но сказала что это был единственный случай, потому что она устала, с октября она в круглосуточном режиме находилась с недееспособной женщиной, и тут у нее якобы сдали нервы… Судя по тому, что рассказывала дочь престарелой женщины, сиделка пришла с рекомендациями", — рассказала Кузнецова. Она подчеркнула, что с сиделкой сразу был расторгнут договор.
Собеседница агентства подтвердила, что сиделка была предупреждена о круглосуточном видеонаблюдении в квартире, но отметила, что та могла забыть об этом. По словам Кузнецовой, следователи изучают сделанные в квартире видеозаписи, чтобы выяснить, действительно ли это был единичный случай.
"Пожилой женщине проведена судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений не обнаружено, тем более что видеозапись была сделана 6 мая, а опубликована в двадцатых числах. Сама она в таком состоянии, что пояснить ничего не может", — сообщила представитель ведомства.
Проверка продолжается, следствие ждет официального заключения экспертизы. "В действиях женщины усматриваются признаки преступления по статье 116 УК РФ "Побои"… По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — отметила Кузнецова. Максимальная санкция по статье 116 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , Юлия Кузнецова , СКР , РИА Новости , Липецкая Область
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