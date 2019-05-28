В Госдуме прокомментировали первый арест по статье о лидерстве в ОПГ

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT первый арест криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». «Первый арест говорит о том, что закон уже в действии. Оперативники и следователи сейчас будут очень аккуратно подходить к подобным делам, особенно к первым. Будет необходимо доказывать, что человек является лидером ОПГ», — сказал депутат. Шхагошев также отметил, что появления данного закона является переломным моментом в деятельности оперативников, которые специализируются на организованных преступных группировках. «За десятки лет своей деятельности они не могли привлекать лидеров ОПГ к ответственности просто за факт лидерства, если они не совершали преступлений. Теперь же, после этого первого дела последует и множество других… Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира», — заключил он. Ранее в Томске впервые арестовали криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.