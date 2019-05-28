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В Госдуме прокомментировали первый арест по статье о лидерстве в ОПГ 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал RT первый арест криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
«Первый арест говорит о том, что закон уже в действии. Оперативники и следователи сейчас будут очень аккуратно подходить к подобным делам, особенно к первым. Будет необходимо доказывать, что человек является лидером ОПГ», — сказал депутат.
Шхагошев также отметил, что появления данного закона является переломным моментом в деятельности оперативников, которые специализируются на организованных преступных группировках.
«За десятки лет своей деятельности они не могли привлекать лидеров ОПГ к ответственности просто за факт лидерства, если они не совершали преступлений. Теперь же, после этого первого дела последует и множество других… Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира», — заключил он.
Ранее в Томске впервые арестовали криминального авторитета по новой статье Уголовного кодекса 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
RT на русском: последние новости
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Криминал , Политика , Адальби Шхагошев , Владимир Путин , Госдума , МВД
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