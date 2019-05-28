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В России впервые арестовали по статье о занятии высшего положения в ОПГ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Управление МВД России по Томской области
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Ранее об арестах по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", появившейся в УК в апреле, не сообщалось.
Имя подозреваемого не называется, в пресс-релизе его характеризуют как "вора в законе".
В задержании участвовали бойцы Росгвардии. При обыске у мужчины нашли документы, электронные носители информации и другие предметы, "имеющие доказательственное значение для расследования".
В качестве меры пресечения суд назначил арест на два месяца.
В начале апреля Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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Криминал , Происшествия , Владимир Путин , МВД , Томск
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