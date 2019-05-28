Силовой захват вора в законе попал на видео

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов. Региональное управление МВД опубликовало оперативное видео. На кадрах силовики взламывают металлическую дверь в воротах частного владения, а затем под прикрытием металлического щита проникают в дом, там бойцы спецназа укладывают лицом в пол мужчину и надевают ему наручники. Судья зачитывает решение об аресте задержанного.

К уголовной ответственности по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») привлечен Николай Кузьмичев , известный в криминальном мире как Коля Томский, уточняет «Интерфакс». Он получил статус вора в законе в 2013 году.

По данным следствия, житель Томска, имея статус вора в законе, занимал высшее положение в преступной иерархии региона и имел сферу своего преступного влияния на территории области.

С санкции Кировского районного суда Томска Кузьмичев арестован.

1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.

После принятия в России антиворовского закона криминальные авторитеты начали переезжать за границу. В основном они выбирают для жизни Кипр и Турцию.