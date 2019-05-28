Силовой захват вора в законе попал на видео

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео 

Lenta.ru 56 минут назад
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов. Региональное управление МВД опубликовало оперативное видео. На кадрах силовики взламывают металлическую дверь в воротах частного владения, а затем под прикрытием металлического щита проникают в дом, там бойцы спецназа укладывают лицом в пол мужчину и надевают ему наручники. Судья зачитывает решение об аресте задержанного.
К уголовной ответственности по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») привлечен Николай Кузьмичев, известный в криминальном мире как Коля Томский, уточняет «Интерфакс». Он получил статус вора в законе в 2013 году.
По данным следствия, житель Томска, имея статус вора в законе, занимал высшее положение в преступной иерархии региона и имел сферу своего преступного влияния на территории области.
С санкции Кировского районного суда Томска Кузьмичев арестован.
1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.
После принятия в России антиворовского закона криминальные авторитеты начали переезжать за границу. В основном они выбирают для жизни Кипр и Турцию.
Последние новости
Сербия привела войска в боевую готовность В России вступили в силу новые правила обязательного медстрахования SSJ-100 попросили перепроверить
Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Николай Кузьмичев , Владимир Путин , МВД , Интерфакс , Томская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая87
В Косово начались столкновения42
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте36
Президент Сербии признал потерю Косово62
Штрафы за неявку в военкомат увеличат
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
04:21
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение