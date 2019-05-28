В Бразилии зафиксирована массовая гибель заключенных

В бразильском городе Манаус сразу в четырех местных тюрьмах обнаружены тела не менее 42 заключенных со следами удушья. Никаких деталей об обстоятельствах их гибели пока не приводится.

В минувшее воскресенье в одной из тюрем Манауса в ходе беспорядков погибли 15 заключенных, а в январе 2017 года в этом же пенитенциарном учреждении вспыхнул бунт, жертвами которого стали 56 осужденных и около 130 совершили побег, передает ТАСС.

В настоящее время в тюрьмах Бразилии отбывают наказание около 730 тысяч заключенных, что почти на 50 процентов превышает вместимость мест лишения свободы. Зачастую неудовлетворительные условия содержания приводят к бунтам осужденных.