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В Бразилии зафиксирована массовая гибель заключенных 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Global Look Press
В бразильском городе Манаус сразу в четырех местных тюрьмах обнаружены тела не менее 42 заключенных со следами удушья. Никаких деталей об обстоятельствах их гибели пока не приводится.
В минувшее воскресенье в одной из тюрем Манауса в ходе беспорядков погибли 15 заключенных, а в январе 2017 года в этом же пенитенциарном учреждении вспыхнул бунт, жертвами которого стали 56 осужденных и около 130 совершили побег, передает ТАСС.
В настоящее время в тюрьмах Бразилии отбывают наказание около 730 тысяч заключенных, что почти на 50 процентов превышает вместимость мест лишения свободы. Зачастую неудовлетворительные условия содержания приводят к бунтам осужденных.
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Криминал , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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