СК начал проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии на журналиста

Как рассказали ранее в пресс-службе партии «Единая Россия» , корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

«По данному инциденту проводится проверка», — сказал представитель республиканского управления СК. Действия главы района оценит комиссия «Единой России» по этике.

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.