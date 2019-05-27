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СК начал проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии на журналиста 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Следственный комитет проводит проверку по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста Ивана Литомина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Как рассказали ранее в пресс-службе партии «Единая Россия», корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.
«По данному инциденту проводится проверка», — сказал представитель республиканского управления СК. Действия главы района оценит комиссия «Единой России» по этике.
Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.
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Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Сергей Зайцев , Единая Россия , СКР , ИТАР-ТАСС
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