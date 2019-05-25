В петербургском баре посетителя задержали за стрельбу из ружья

Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из ружья в баре «Все хорошо», происшествие случилось в ночь на субботу, сообщают СМИ.

Перед стрельбой в баре произошла ссора, один из участников конфликта сходил домой за ружьем, передает «Пятый канал».

Когда он вернулся в заведение, то увидел, что бар закрыт. Мужчина выстрелил в дверь, в результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские изъяли у стрелка охотничье ружье и несколько патронов к нему, один из которых был стреляный. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.