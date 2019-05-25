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В петербургском баре посетителя задержали за стрельбу из ружья 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из ружья в баре «Все хорошо», происшествие случилось в ночь на субботу, сообщают СМИ.
Перед стрельбой в баре произошла ссора, один из участников конфликта сходил домой за ружьем, передает «Пятый канал».
Когда он вернулся в заведение, то увидел, что бар закрыт. Мужчина выстрелил в дверь, в результате инцидента никто не пострадал.
Полицейские изъяли у стрелка охотничье ружье и несколько патронов к нему, один из которых был стреляный. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
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