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Истово молится: полковник ФСБ сделал келью из своей камеры 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Высокопоставленные сотрудники ФСБ, недавно задержанные по громкому уголовному делу о коррупции, содержатся в СИЗО «Лефортово» в неодинаковых условиях, сообщает «Коммерсант».
Начальнику банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кириллу Черкалину, у которого, по информации СМИ, было изъято 12 млрд рублей, досталась недавно отремонтированная камера со всеми удобствами: горячей водой, телевизором и холодильником.
Но его бывший шеф Дмитрий Фролов (у него при задержании была сломана рука) помещен в камеру, которая давно нуждается в ремонте, в ней есть только холодная вода, а санузел не отгорожен.
Черкалин, по словам навестивших его правозащитников (членов общественной наблюдательной комиссии Москвы во главе с ее ответственным секретарем Иваном Мельниковым), активно занимается спортом в камере и во время прогулок. Он также "истово молится", принес в камеру несколько икон. Они развешаны по стенам, размещены на спинке кровати.
Комментарии296
Криминал , Дмитрий Фролов , ФСБ , СИЗО "Лефортово"
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