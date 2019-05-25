Истово молится: полковник ФСБ сделал келью из своей камеры

Начальнику банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности Кириллу Черкалину, у которого, по информации СМИ, было изъято 12 млрд рублей, досталась недавно отремонтированная камера со всеми удобствами: горячей водой, телевизором и холодильником.

Но его бывший шеф Дмитрий Фролов (у него при задержании была сломана рука) помещен в камеру, которая давно нуждается в ремонте, в ней есть только холодная вода, а санузел не отгорожен.

Черкалин, по словам навестивших его правозащитников (членов общественной наблюдательной комиссии Москвы во главе с ее ответственным секретарем Иваном Мельниковым), активно занимается спортом в камере и во время прогулок. Он также "истово молится", принес в камеру несколько икон. Они развешаны по стенам, размещены на спинке кровати.