Силовики задержали главного ростовского налоговика

Установлено, что Александрова несмотря на факт выявления нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении НДС в размере 21 миллиона рублей в адрес ООО «ДИС». Это привело к хищению бюджетных средств в указанной сумме.

Согласно информации источника, в отношении Александровой возбуждено уголовное дело. В доме и на работе у подозреваемой прошли обыски.

Тем не менее, по словам представителя УФНС России по Ростовской области, Александрова с сегодняшнего дня находится в отпуске.