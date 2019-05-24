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Силовики задержали главного ростовского налоговика 

Lenta.ru + ещё 12 48 минут назад
Фото: УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали и.о руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 24 мая, источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости.
Установлено, что Александрова несмотря на факт выявления нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении НДС в размере 21 миллиона рублей в адрес ООО «ДИС». Это привело к хищению бюджетных средств в указанной сумме.
Согласно информации источника, в отношении Александровой возбуждено уголовное дело. В доме и на работе у подозреваемой прошли обыски.
Тем не менее, по словам представителя УФНС России по Ростовской области, Александрова с сегодняшнего дня находится в отпуске.
Как сообщает «Коммерсант», Ирина Александрова работает в налоговых органах с 1996 года, а в 2012 году стала заместителем руководителя УФНС по области. Она курирует в ведомстве несколько отделов, среди которых отделы контроля налоговых органов, безопасности, анализа и планирования налоговых проверок, а также отдел оперативного контроля. Алескандрова была награждена знаком отличия «Почетный работник ФНС России».
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Ирина Александрова , Федеральная налоговая служба , МВД , РИА Новости , Ростовская Область
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