«Монстр из Флориды»: в США казнили известного маньяка Роберта Джо Лонга

В 1985 года преступник признал свою вину в изнасиловании 40 женщин. Не менее восьми из них он убил.

Власти штата Флорида в США привели в исполнение приговор убийце и насильнику Роберту Джо Лонгу. Он был приговорен к высшей мере наказания еще в 1985 году.

Как сообщает NBC News, Лонг был убит путем введения смертельной инъекции. Казнь произошла в тюрьме города Райфорд, где убийца провел более тридцати лет, ожидания исполнения приговора. От последнего слова он отказался.

Серийный убийца и насильник, известный под прозвищем «Монстр из Флориды», был приговорен к смерти за расправу над 22-летней Мишель Симмс, чье тело было найдено в пригороде Тампы в мае 1984 года. Позже выяснилось, что Лонг виновен в серии убийств и изнасилований.

В 1985 года преступник признал свою вину в изнасиловании 40 женщин. Не менее восьми из них он убил. Его удалось поймать, когда одна из жертв, 17-летняя Лиза Маквэй, сумела уговорить насильника не убивать ее, а отпустить на свободу. По итогам расследования маньяк получил четыре срока по 99 лет, 28 пожизненных заключений и один смертный приговор.