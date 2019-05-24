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Обвинение требует 175 лет тюрьмы для Ассанжа вместо пяти 

Российская Газета + ещё 16 42 минуты назад
Минюст США озвучил пакет обвинений в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, согласно которым ему может грозить до 175 лет лишения свободы, передает РИА Новости. Ранее верхняя планка наказания не превышала пяти лет.
"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ему ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", — гласит заключение министерства юстиции.
Всего его обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации​​​.
Кроме того, в Швеции Ассанжа обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании, из-за чего он с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора.
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Криминал , Видео , В мире , Wikileaks , Минюст РФ , Министерство юстиции США , РИА Новости
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