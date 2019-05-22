В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован у себя на вилле на озере Комо по международному ордеру от российских властей, заявил РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.

Согласно документам итальянского МВД , которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство". Утверждается, что в качестве гендиректора компании "Трек" в декабре 2015 года он заключил договоры на поставку товара на сумму 34,6 миллиона рублей, "не заплатив по взятым на себя обязательствам 2,85 миллиона рублей", после чего в марте 2016 года "Трек" был объявлен банкротом.

Информацию об аресте Смышляева передала миланская газета Corriere della Sera. В статье он назван миллионером, находящимся в оппозиции к российским властям.

"Андрей был арестован вчера вечером (в понедельник — ред). Спустя два часа мне позвонили из газеты. Вряд ли журналист спит в полиции. У меня есть впечатление, что кто-то пытается использовать эту историю в качестве бензина, брошенного на огонь. Я подозреваю, что полиция намеренно распространила эту информацию", — сказал юрист.

Комментируя высказанные в статье предположения о "политическом преследовании" Смышляева, Тирелли описал обстоятельства юридического процесса в отношении россиянина, услышав в них, по его словам, "странный запах".

"Я знаю, что существует проблема банкротства, но судя по тому, что я вижу, ее размер очень маленький. Я читал статью в газете… в ней речь идет об источниках в следствии. Но ставить посреди статьи (президента РФ Владимира) Путина мне кажется немного бессмысленным", — отметил адвокат.

По его словам, в четверг Смышляева ждет заседание суда, на котором ему предстоит объявить о своем желании или нежелании возвращаться на родину. В случае отказа суд должен определить меру пресечения — защита бизнесмена намерена добиваться той, которая не была бы связана с лишением свободы.

"С юридической точки мне это кажется странным, потому что документы говорят о мошенничестве на 40 тысяч евро, а суд Уфы начинает действия по экстрадиции из-за столь малой суммы. Какой в этом смысл?" — сказал юрист.

Согласно информации Corriere, Смышляев переехал в Лондон и бывал в Италии наездами. По словам же Тирелли, его клиент постоянно живет на озере Комо. Юрист выразил удивление в связи с тем, что гражданин РФ, зная об открытом против него деле, продолжал жить Италии вместо того, чтобы скрыться в Великобритании, которая бы не выдала его России.

За историей с задержанием и возможной экстрадицией Смышляева следят в генеральном консульстве РФ в Милане.

"Нам поступила информация о задержании Андрея Смышляева от итальянской стороны. Мы находимся в контакте с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", — сказал РИА Новости уполномоченный сотрудник миссии.

Смышляев был известен в Уфе как владелец сети шинных магазинов "Таганка". Ранее уфимское издание газеты "Коммерсант" писало, что в марте Верховный суд Башкирии отказал Смышляеву в отмене постановления об аресте. В январе суд Уфы по ходатайству следствия избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

По информации издания, весной прошлого года Андрей Смышляев стал фигурантом двух уголовных дел — по подозрению в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Заявления в полицию направляла компания "Нокиан шина", которой бизнесмен якобы задолжал 1,5 миллиарда рублей. В мае прошлого года Смышляев был признан банкротом, летом прошлого года дела были объединены, а в декабре предпринимателю было заочно предъявлено обвинение и он был объявлен в федеральный и международный розыск, пишет издание.