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Дело участников «Нового величия» поступило в столичный суд 

Москва24 + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Уголовное дело в отношении активистов организации "Новое величие", которых обвиняют в экстремизме, поступило в Люблинский суд столицы для рассмотрения по существу, сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
"В суд поступило и зарегистрировано уголовное дело в отношении восьмерых обвиняемых", –приводит слова Морозовой Агентство "Москва".
Она уточнила, что в ближайшее время назначат дату первого судебного заседания.
По делу проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они находятся под домашним арестом. Еще четверо фигурантов дела — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков — находятся под стражей. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем.
Фигурантов дела задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, целью движения было совершение преступлений по мотивам политической ненависти к деятельности конституционного строя РФ. Участники движения, утверждают в СК, участвовали в собраниях, агитировали во "ВКонтакте" и Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки и клеили постеры в общественных местах. Некоторые из распространяемых материалов содержали пропаганду и оправдание насилия.
6 марта 2019 года был вынесен первый приговор по делу "Нового величия". Активист организации Рустам Рустамов получил 1,5 года условно по решению Сергиево-Посадского городского суда Московской области. По словам адвоката, дело Рустамова рассматривалось в особом порядке, так как подозреваемый полностью признал свою вину.
В середине марта других обвиняемых по делу оставили под арестом до 13 июня. А 29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста "Нового величия" Павла Ребровского к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Ему назначили принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.
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Криминал , Происшествия , Максим Рощин , Сергей Гаврилов , Людмила Морозова , Рустам Рустамов , ФСИН , АГН "Москва"
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