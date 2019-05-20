Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ . Следователи отчитались о первых результатах работы, а также сообщили, что основной версией случившегося является суицид.

По данным силовиков, 16 мая 2019 года лейтенант ГАИ не прибыл на место ДТП для оформления. Через одного из менеджеров он сообщил, что захвачен в плен злоумышленниками, которые везут его на чёрном автомобиле «Волга» в неизвестном направлении. Тело милиционера было обнаружено в лесополосе в Могилёвском районе. Руки сотрудника были скованы наручниками, а штаны спущены.

Во время осмотра места преступления были обнаружены несколько мешков с дровами, жидкость для розжига и лопата.

Информация о похищении милиционера не подтвердилась. Автомобиль «Волга» не попадал в поле зрения камер видеонаблюдения. Оказалось, что все обнаруженные на месте гибели вещи милиционер приобрёл сам, после чего поймал попутную машину и отправился в лес, где покончил жизнь самоубийством

Ранее News.ru писал, что сотруднику саратовской полиции, совершившему ДТП, в котором погиб 14-летний подросток, предъявлено обвинение. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.