Под Оренбургом неизвестные убили бизнесмена и его жену

Директор коммерческой организации, его супруга и водитель найдены убитыми в Оренбургской области , возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации портала Урал56.Ру, речь идет об убийстве директора оренбургского филиала "Газпромтранс" Андрея Бахарева.

"Утром 20 мая в жилом доме в поселке Ростоши города Оренбурга обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти", — говорится в опубликованном сообщении.

По данным пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению.