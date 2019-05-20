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В Кирове обнаружено тело младенца 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Зубаревском лесу в областном центре. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кировской области.
"По факту обнаружения тела новорожденного в Зубаревском лесу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — говорится в сообщении.
Тело младенца нашли местные жители днем 15 мая, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Криминал , Происшествия , Кировская Область
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