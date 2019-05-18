Бастрыкин: устроившему стрельбу в колледже в Керчи помогли войти внутрь

Александр Бастрыкин. Студенту Владиславу Рослякову, который устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже осенью прошлого года, кто-то помог проникнуть в здание через запасной выход, считает председатель Следственного комитета (СК) России

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Когда я посмотрел видео, понял, что это четкое, продуманное действие. Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут. Он переоделся, … сначала взорвал столовую, потом пошел убивать — спокойно, выдержанно…", — сказал Бастрыкин в интервью проекту студентов юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета "Петербургский юрист".

Он добавил, что Рослякова все знали как замкнутого, со странностями, юношу, который самостоятельно не смог справиться с окружающей его социальной несправедливостью.

"Он был известен как замкнутый, увлекающийся стрельбой, немножко со странностями. Я посмотрел фотографию: ухожен, с хорошей прической. Хотя семья скромная, но хорошо одетый. Дисциплинированный. Не пил, не курил", — сказал Бастрыкин.

По его словам, ранние случаи массового расстрела в школах стали поводом для действий студента, но не причиной.

"И самое главное, что я получил в качестве подтверждения от психологов: это другая последовательность. Сначала у молодого человека появляется кризис, потом он ищет спасение в интернете, в социальных сетях. Некоторые возвращаются, не найдя никакой помощи и поддержки, а некоторые находят выход (в массовом расстреле). Вот выход. Ты недоволен, тебя не уважают, тебя унижают", — сказал Бастрыкин.

Глава СК рассказал, что когда Росляков приходил в школу, у него требовали деньги на ремонт школы, он эти деньги дать не мог — его мама воспитывала, она санитарка, папа жил отдельно. "Его упрекали, над ним издевались: "почему ты не сдаешь деньги?", — рассказал Бастрыкин.

Он отметил, что преступность имеет социальные корни, в том числе на ее рост влияет социальная несправедливость, которая, "к сожалению, всё увеличивается".