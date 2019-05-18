Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Луганской области мужчина подорвал гранату в отделении банка 

Российская Газета + ещё 5 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В Луганской области в городе Старобельск 47-летний мужчина подорвал гранату в здании банка. Об этом сообщает полиция Луганской области.
Сам мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять человек — двое работников банка и трое местных жителей. Контузия зафиксирована у следователя полиции.
Все пострадавшие сейчас находятся в больнице, врачи оказывают им медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.
Место происшествия оградили, там работают сотрудники следственно-оперативных групп.
Российская Газета: последние новости
В Казахстане арестовали ученого-китаеведа по подозрению в госизмене В Бразилии на 195 лет осудили участника резни 2004 года в Фелисбурго Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Криминал , Катастрофы , Происшествия , Украина , Старобельск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инсценировка: Скрипаль сделала громкое заявление
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Газманов прокомментировал информацию об опухоли4
Меган Маркл обвинили в показухе
«Сил нет»: Бородина рассказала о болезни3
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
Задержана мать оставленной в поликлинике в Москве девочки
Происшествия
Конциционер спас жизнь выпавшей с 9-го этажа пенсионерке
Происшествия
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение