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В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
"В апреле 2018 года 27-летняя жительница села Ильинка Хабаровского района, находясь в квартире по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, схватила своего плачущего девятимесячного сына, швырнула на диван и, желая его удушить, с силой прижала к его лицу подушку", — говорится в сообщении.
После этого фигурантка вынесла мальчика на балкон своей квартиры на четвертом этаже дома и открыла окно, желая выбросить ребенка, пишет прокуратура. Женщину остановил сожитель.
Девушка заявила, что не делала этого и смерти ребенку не желала. Она признала только, что была пьяна.
Гособвинитель просил для подсудимой семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд Хабаровского района назначил ей шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Хабаровский Край
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