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Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО 

Lenta.ru + ещё 14 11 часов назад
Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания. Об этом член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов рассказал «Известиям».
После посещения арестантов в СИЗО он сообщил, что Арашуков жалуется на то, что он не может получать передачи с халяльными продуктами и рыбой. По словам Ионова, это запрещено санитарными правилами содержания и высоким риском отравлений и кишечных инфекций.
«Исходя из уважения к чувствам верующих, члены комиссии порекомендовали администрации СИЗО разрешить продажу таких продуктов в тюремном ларьке», — подчеркнул он.
Арашукова не устраивает также то, что процесс передачи писем от семьи растягивается на недели, в связи с чем он не может получить фотографию своих детей. Отмечается, что он читает книги из тюремной библиотеки, в частности, детективы, и надеется на получение религиозной литературы.
«Он нам сказал в ходе встречи, что если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы», — приводит слова Арашукова Ионов.
Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Отстраненному сенатору также вменяется участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз». Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этому делу проходят еще восемь человек.
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Криминал , Видео , Рауль Арашуков , Александр Ионов , Газпром , Газпром Межрегионгаз , СИЗО "Лефортово" , Совет Федерации , ФСИН , газета "Известия"
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