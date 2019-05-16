Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков захотел поменять законы СИЗО

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах, пожаловался на отсутствие в СИЗО «Лефортово» халяльного питания. Об этом член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов рассказал «Известиям».

После посещения арестантов в СИЗО он сообщил, что Арашуков жалуется на то, что он не может получать передачи с халяльными продуктами и рыбой. По словам Ионова, это запрещено санитарными правилами содержания и высоким риском отравлений и кишечных инфекций.

«Исходя из уважения к чувствам верующих, члены комиссии порекомендовали администрации СИЗО разрешить продажу таких продуктов в тюремном ларьке», — подчеркнул он.

Арашукова не устраивает также то, что процесс передачи писем от семьи растягивается на недели, в связи с чем он не может получить фотографию своих детей. Отмечается, что он читает книги из тюремной библиотеки, в частности, детективы, и надеется на получение религиозной литературы.

«Он нам сказал в ходе встречи, что если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы», — приводит слова Арашукова Ионов.