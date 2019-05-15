Гособвинитель просит для полковника Захарченко 15,5 года колонии и 495 млн рублей штрафа

Государственный обвинитель попросил признать виновным и назначить 15 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере около 495 млн рублей бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко , обвиняемому в коррупции, передает корр. ТАСС из зала суда, где проходят прения сторон по делу.

"Прошу признать виновным и приговорить Захарченко к 15,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 494 млн 900 тысяч рублей", — сказала прокурор Милана Дигаева.

Кроме того, прокурор попросила лишить Захарченко специального звания "полковник" полиции и государственных наград.

Дело в суде

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу 14 августа прошлого года. В рамках данного дела Захарченко обвиняется в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тыс. долларов, при этом изначально у него требовали 5 млн долларов. Речь идет о владельце ресторана "Ля Маре" Мехди Дуссе (в данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин ).

В 2015 году Захарченко вместе с соучастником потребовали от Дусса 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. В среднем счет за одно посещение составлял 80 тыс. рублей, соответственно Захарченко получал скидку в размере 40 тыс. рублей, однажды ее размер достиг 135 тыс. рублей. Все это следствие квалифицировало как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера.

Кроме того, по данным следствия, в 2016 году Захарченко, "используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие". По версии следствия, речь идет о финансовом директоре Нота-банка Галине Марчуковой и оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов клиента банка, ОАО "Электрозавод".

В чем еще обвиняется

Расследование по еще двум эпизодам получения Дмитрием Захарченко взяток продолжается.

По версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей в качестве взятки от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого и 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченного предпринимателем Юнаевым отдыха в Сочи.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте.