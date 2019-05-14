Кондуктор в Чите «заминировал» троллейбус, чтобы отдохнуть от работы

Кондуктор одного из троллейбусов в Чите сообщил о его "минировании", чтобы отдохнуть от работы. Уголовное дело в отношении подозреваемого в лжетерроризме передано в суд, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

В ноябре 2018 года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса обнаружили бесхозную коробку. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что она не представляет опасности.

"Сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю и краевого УФСБ установлен подозреваемый, им оказался кондуктор троллейбуса 1985 года рождения. В отношении него следователями отдела полиции "Ингодинский" УМВД России по городу Чите было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Установлено, что обвиняемый заранее изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в салоне троллейбуса, чтобы сорвать свой рабочий день", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.