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Кондуктор в Чите «заминировал» троллейбус, чтобы отдохнуть от работы 

ТАСС + ещё 11 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Кондуктор одного из троллейбусов в Чите сообщил о его "минировании", чтобы отдохнуть от работы. Уголовное дело в отношении подозреваемого в лжетерроризме передано в суд, сообщила во вторник пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В ноябре 2018 года на конечной остановке общественного транспорта в салоне троллейбуса обнаружили бесхозную коробку. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что она не представляет опасности.
"Сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю и краевого УФСБ установлен подозреваемый, им оказался кондуктор троллейбуса 1985 года рождения. В отношении него следователями отдела полиции "Ингодинский" УМВД России по городу Чите было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Установлено, что обвиняемый заранее изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в салоне троллейбуса, чтобы сорвать свой рабочий день", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Криминал , Другое , ФСБ , МВД , Чита
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