Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В кабинет первого заммэра Якутска пришли с обыском 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Федорова, сообщил источник в администрации города.
«Обыски проводятся в кабинете первого заместителя главы Виктора Федорова», — сообщил источник, словак которого передает РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля прошли обыски в здании Минздрава Якутии и в квартире одного из заместителей министра здравоохранения региона. 7 апреля замминистра здравоохранения Якутии была отстранена от должности по решению суда.
24 апреля обыски проводились в кабинете начальника управления физкультуры и спорта мэрии Якутска Константина Бурцева.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Депутата отдали под суд за избиение битой до смерти своего работника КГБ Белоруссии задержал троих россиян Бизнесмена и его жену обстреляли в Подмосковье
Криминал , Происшествия , Виктор Федоров , Владимир Федоров , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево111
«Экономят»: Появились новые версии о ЧП с SSJ 10043
«Букингемский дворец в ужасе»: Над Маркл сгущаются тучи12
Алина Кабаева родила двойню235
Быстрое действие. Киев «вернет» Донбасс за сутки141
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение