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Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов оказался под следствием после показаний бывших руководителей строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаила Лягина и Андрея Симонова. Они признались, что передали семь миллионов рублей полковнику ФСБ за общее покровительство при исполнении ими контрактов на возведение жилого квартала в Сочи для сотрудников спецслужбы.
Эти контракты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей были заключены в 2011–2012 годах, однако застройщики выполнили лишь часть работ. Далее они вводили ФСБ в заблуждение, получая авансы. В итоге было похищено 400 миллионов рублей, которые были выведены через подставные компании.
Лягин и Симонов признали вину и за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности были осуждены на четыре года каждый.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Анатолий Наумов , Андрей Симонов , ФСБ
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