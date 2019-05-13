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Загадочное убийство из арбалета произошло в немецком пансионате 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lino Mirgeler / www.pnp.de
Тройное убийство из арбалета произошло в немецком городе Пассау. Об этом сообщает издание Passauer Neue Presse.
Жертвами стали две женщины и мужчинa. Они заселились в пансионат за день до убийства и планировали провести в этом месте три дня. На следующий день горничная обнаружила тела постояльцев в их номере.
На месте преступления полиция нашла два арбалета. Обстоятельства произошедшего, а также степень отношений между убитыми пока неизвестны. Прокуратура начала расследование.
В 2017 году британец Мартин Бонд совершил самоубийство с помощью арбалета. Погибшего нашли в квартире, где он жил. Рядом лежали фотографии его жены и дочери, а также несколько предсмертных записок.
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Криминал , Генпрокуратура РФ , Пассау
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