Полицейский умер в туалете на Красной площади

24-летний полицейский был найден мертвым в общественном туалете на Красной площади, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах

Труп мужчины был обнаружен минувшей ночью в туалете напротив Государственного исторического музея. С тех пор было установлено, что скончавшийся был полицейским, ночью находился на дежурстве, а умер около 3:00 от огнестрельного ранения, которое получил из своего же табельного пистолета.

Факт смерти правоохранителя агентству подтвердили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Москве.

В сентябре постовой полицейский, находившийся на дежурстве, был убит в туалете на станции метро Москвы «Курская».

Правоохранитель задержал своего будущего убийцу и позволил тому побывать в уборной. Там задержанный выстрелил в полицейского, в результате чего тот скончался.