24-летний полицейский был найден мертвым в общественном туалете на Красной площади, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Труп мужчины был обнаружен минувшей ночью в туалете напротив Государственного исторического музея. С тех пор было установлено, что скончавшийся был полицейским, ночью находился на дежурстве, а умер около 3:00 от огнестрельного ранения, которое получил из своего же табельного пистолета.
Факт смерти правоохранителя агентству подтвердили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Москве.
В сентябре постовой полицейский, находившийся на дежурстве, был убит в туалете на станции метро Москвы «Курская».
Правоохранитель задержал своего будущего убийцу и позволил тому побывать в уборной. Там задержанный выстрелил в полицейского, в результате чего тот скончался.