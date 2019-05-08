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Полицейский умер в туалете на Красной площади 

Рамблер + ещё 6 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
24-летний полицейский был найден мертвым в общественном туалете на Красной площади, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Труп мужчины был обнаружен минувшей ночью в туалете напротив Государственного исторического музея. С тех пор было установлено, что скончавшийся был полицейским, ночью находился на дежурстве, а умер около 3:00 от огнестрельного ранения, которое получил из своего же табельного пистолета.
Факт смерти правоохранителя агентству подтвердили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Москве.
В сентябре постовой полицейский, находившийся на дежурстве, был убит в туалете на станции метро Москвы «Курская».
Правоохранитель задержал своего будущего убийцу и позволил тому побывать в уборной. Там задержанный выстрелил в полицейского, в результате чего тот скончался.
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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