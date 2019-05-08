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Студента РУДН жестоко избили в Москве 

РИАМО + ещё 4 48 минут назад
Фото: riamo.ru
На улице Миклухо-Маклая в столице неизвестный в драке разбил голову студенту первого курса РУДН, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.
По его словам, 7 мая в 04:28 в службу «02» поступило сообщение от граждан о драке по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 9.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 мая в 04:20 по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 11Б неизвестный нанес удары по голове студенту первого курса РУДН 1998 года рождения, который нарядом скорой помощи был госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у молодого человека диагностировали проникающую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , РУДН , МВД , РИАМО , Москва
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